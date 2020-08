Jaka będzie dziś pogoda? Prognoza na sobotę 29 sierpnia

Sobota będzie pogodna na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.

Polska znajdzie się pod wpływem niżu z ośrodkami nad Morzem Północnym i Danią. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. Przejściowo z południowego zachodu napłynie ciepła masa powietrza, natomiast w dzień z zachodu zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień zacznie rosnąć. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego Zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej początkowo porywisty, z kierunków południowych. W Gdańsku termometry wskażą 20°C, w Koszalinie 21°C, a w Szczecinie 23°C. Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 12 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C. Wiatr słaby, później umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Olsztynie termometry wskażą 21°C, w Suwałkach 18°C, a w Białymstoku 20°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie regionu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Temperatura dla poszczególnych miast to: Poznań 24°C, Gorzów 23°C, Toruń 23°C, Kalisz 24°C, Bydgoszcz 23°C, Zielona Góra 24°C. Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, szczególnie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, na Lubelszczyźnie od 23°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przed południem miejscami porywisty, z kierunków południowych. Termometry wskażą w Warszawie 23°C, w Łodzi 22°C, w Lublinie 25°C. Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od 6°C do 9°C Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Temperatura w poszczególnych miastach wyniesie: Wrocław 23°C, Jelenia Góra 21°C, Legnica 24°C, Opole 23°C, Katowice 23°C, Częstochowa 21°C. Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego Zachmurzenie umiarkowane i duże, na Podkarpaciu przeważnie małe. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach i w rejonach podgórskich możliwe burze, w czasie burz suma opadu miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C na północnym zachodzie do 28°C na południowym wschodzie regionu, na szczytach Tatr około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo silny i bardzo silny, w porywach do 90 km/h, później stopniowo słabnący, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. W Krakowie termometry wskażą 24°C, w Kielcach 23°C, w Rzeszowie 27°C, a w Zakopanem 22°C.