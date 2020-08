Paweł Kukiz założył partię. „Nie brałem ślubów politycznych na śmierć i życie”

Paweł Kukiz podkreślił, że „trzeba budować swoją własną tożsamość i nadal walczyć o proobywatelskie postulaty”. – Droga do realizacji tych postulatów, takich jak np. wprowadzenie sędziów pokoju, uchwalenie ustawy antykorupcyjnej i antysitwowej, wprowadzenie elementów demokracji bezpośredniej i zmiana ordynacji wyborczej poprzez nadanie każdemu obywatelowi indywidualnego biernego prawa wyborczego może być różna – stwierdził w wywiadzie dla wpolityce.pl.

Zaznaczył także, że „nie brał ślubów politycznych na śmierć i życie ani z PSL, ani z żadną inną formacją”. – Idę po realizację moich postulatów. Ten, kto mi w tym pomoże, ten będzie moim partnerem – podkreślił. Paweł Kukiz stwierdził, że jeśli jego środowisku będzie się dobrze współpracowało z PSL-em, to można się spodziewać, że w kolejnych wyborach razem wystartują.

Paweł Kukiz: Chcę Polsce służyć, a nie ją doić

Paweł Kukiz w wywiadzie dla wpolityce.pl przypomniał, że do polityki wszedł z chwilą startu w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Przedstawił także charakterystykę „polskiego polityka”. – Mówiłem wielokrotnie, że nie zostanę nigdy w życiu politykiem, w rozumieniu definicji „polskiego polityka”, czyli osoby nastawionej na to, że idzie do polityki tylko i wyłącznie po to, by zarabiać na tym pieniądze – powiedział. – Ja chcę Polsce służyć, a nie ją doić – wyraźnie zaznaczył Paweł Kukiz.

Czytaj także:

40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i podzielone obchody. Gorzkie słowa Borusewicza