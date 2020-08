Waszczykowski ostro odpowiada Czaputowiczowi. „Zaproszenia z KOD już zapewne w drodze”

Wywiad byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza dla „Rzeczpospolitej” wywołał emocje w obozie Zjednoczonej Prawicy. Polityka skrytykowała była premier Beata Szydło, stając równocześnie w obronie jego poprzednika – Witolda Waszczykowskiego. „Minister Jacek Czaputowicz sugeruje w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, jak wiele musiał naprawiać po swoim poprzedniku. Wydaje mi się to nieprofesjonalne i krzywdzące wobec Witolda Waszczykowskiego. Równocześnie dziwi mnie wyznanie ministra Czaputowicza, że w swoich działaniach »unikał prymatu interesu narodowego«” – napisała eurodeputowana PiS.

„Gratulacje za udany eksperyment” – napisał Witold Waszczykowski, oznaczając Prawo i Sprawiedliwość i Mateusza Morawieckiego. „Zaproszenia z KOD, TVN, Tok FM, GW, Batory Fund, Konf. Ambasadorów i innych totalsów już zapewne w drodze dla Czaputowicza” – zakończył polityk.

Przypomnijmy – w czwartek 20 sierpnia Jacek Czaputowicz rozstał się ze stanowiskiem szefa MSZ. Kilkanaście dni później „Rzeczpospolita” opublikowała wywiad z byłym już ministrem, w którym ten podsumował swoją karierę na czele polskiej dyplomacji. Nie szczędził przy tym szczegółów dotyczących sporów wewnątrz rządu. Skrytykował podział kompetencji w polityce zagranicznej miedzy MSZ i KPRM, który jego zdaniem nie do końca wyszedł na dobre premierowi. Według jego słów Mateusz Morawiecki z tego powodu znalazł się w sporze z wicepremierem i szerem resortu sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro.

Czaputowicz: Poprawiłem relacje z UE i USA

Podsumowując swoje dokonania w roli ministra spraw zagranicznych, Czaputowicz zarzekał się, że głównej inicjatywy podejmował samodzielnie. – To dotyczyło nieraz kontrowersyjnych działań, jak konferencja bliskowschodnia, dzięki której udało się za jednym stołem w Warszawie posadzić przywódców krajów arabskich z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. To otworzyło nam drogę do poprawy relacji USA, które zupełnie się załamały po nowelizacji ustawy o IPN – wskazał. Podkreślił, że jemu zawdzięczać można poprawę relacji z Unią Europejską i Niemcami.

Udało się mi wyprowadzić z kryzysu stosunki z UE, których przyczyną był spór o praworządność – mówił.

