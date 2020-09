Rząd wesprze Warszawę po awarii kolektora do „Czajki”. Dworczyk przekazał szczegóły

– Zgodnie z prośbą prezydenta Warszawy odbyło się spotkanie w KPRM w związku z awarią w oczyszczalni ścieków Czajka – poinformował na konferencji prasowej Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Premiera przekazał także, jakie decyzje zapadły na spotkaniu. – Ustaliliśmy, że rząd udzieli pomocy w następującym zakresie: zostanie zbudowany przez wojsko most pontonowy, zostanie przekazana dokumentacja i elementy rurociągu z 2019 roku, a także do dyspozycji będą eksperci – powiedział Michał Dworczyk. Jednocześnie polityk podkreślił, że „całość przedsięwzięcia, zarówno docelowe rozwiązanie jak i tymczasowe, to odpowiedzialność miasta”. – Koszty związane ze stawianiem mostu pontonowego, koszty rur i dokumentacji oraz utrzymania instalacji będą musiały pokryć władze miasta – stwierdził Dworczyk, którego słowa cytuje Polskie Radio 24.

Przypomnijmy – w sobotę 29 sierpnia nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy zaczęły trafiać do Wisły w następstwie awarii układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”. Rafał Trzaskowski wczoraj podkreślał, że priorytetem stołecznych władz jest zatrzymanie zrzutu ścieków do Wisły. – Zwróciłem się do pana premiera i rządu o to, żeby wykorzystać te nasze doświadczenia z zeszłego roku, o udostępnienie mostu pontonowego – stwierdził prezydent stolicy w poniedziałek 31 sierpnia, prosząc o pomoc w rozwiązywaniu zaistniałej sytuacji.

