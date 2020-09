Kukiz założył partię, Kosiniak-Kamysz komentuje. Koniec czy wzmocnienie Koalicji Polskiej?

Kilka dni temu media obiegła informacja o zarejestrowaniu partii K’15 przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Lider partii Paweł Kukiz w wywiadzie dla wpolityce.pl był pytany m.in. o przyszłość ugrupowania w kontekście nawiązania współpracy z innymi politycznymi podmiotami. Zaznaczył, że „nie brał ślubów politycznych na śmierć i życie ani z PSL-em, ani z żadną inną formacją”. – Idę po realizację moich postulatów. Ten, kto mi w tym pomoże, ten będzie moim partnerem – podkreślił. Paweł Kukiz stwierdził, że jeśli jego środowisku będzie się dobrze współpracowało z PSL-em, to można się spodziewać, że w kolejnych wyborach razem wystartują.

Kilka dni później o to, w jaki sposób utworzenie partii K’15 wpłynie na Koalicję Polską, którą PSL współtworzyło z Pawłem Kukizem, został zapytany Władysław Kosiniak-Kamysz. – Koalicja to jest zawsze szacunek dla podmiotowości partnerów. I my ten szacunek wobec środowiska Pawła Kukiza od zawsze mamy, czy jak był stowarzyszeniem, czy jak będzie teraz partią polityczną – zapewnił lider PSL.

Polityk ocenił także, że utworzenie partii K’15 odbiera jako szansę na usystematyzowanie współpracy w ramach Koalicji Polskiej przy zachowaniu podmiotowości i wzajemnego szacunku. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także o wspólnych ideach programowych, m.in. o „kierunku demokracji bezpośredniej, która leży u podstaw Pawła Kukiza”, a którą PSL wspiera. Lider PSL dodał, że w najbliższym czasie planuje rozszerzenie Koalicji Polskiej, a obecnie rozmowy są prowadzone na poziomie regionalnym z kilkunastoma organizacjami.

