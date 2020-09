„Przed nikim takim drzwi nie zatrzaśniemy”. Fogiel ucina plotki o koalicji z PSL

Radosław Fogiel mówił o planowanej na przełom września i października rekonstrukcji rządu. Czy scenariusz, w którym Solidarna Polska i Porozumienie w związku z planowaną redukcją liczby ministerstw, będą kierować łącznie pracami dwóch resortów, jest prawdopodobny? – Będziemy rozmawiać z naszymi partnerami, przekonywać ich do takiego rozwiązania. Mam nadzieję, że wszyscy mamy na uwadze to, że najważniejsza jest skuteczność i realizacja programu, który zaprezentowaliśmy Polakom – powiedział wicerzecznik PiS na antenie Polskiego Radia 24.

Wojna w Zjednoczonej Prawicy? Fogiel: Krzywe zwierciadło

Stanisław Janecki stwierdził, że z przekazów medialnych można wnioskować, że w Zjednoczonej Prawicy „toczy się wojna” w kontekście rekonstrukcji rządu. Czy ten opis odzwierciedla rzeczywistość? – Jest to co najmniej krzywe zwierciadło medialne – ocenił Radosław Fogiel. – Wdzięczny temat rzekomych walk, nad którym dziennikarze mogą się rozwodzić i budować piętrowe konstrukcje w swoich głowach i przelewać je na papier – powiedział polityk i przypomniał, że Zjednoczona Prawica „ma pewną i jasną większość w Sejmie”.

Rekonstrukcja rządu. Wielki powrót Gowina?

Na antenie Polskiego Radia 24 został również poruszony wątek ewentualnego powrotu Jarosława Gowina do rządu. – Co do przedstawicieli naszych partnerów koalicyjnych, to są zawsze ich decyzje. My ani nie narzucamy, ani się nie wtrącamy, więc sam się zwolnię z odpowiedzi na to pytanie – powiedział Radosław Fogiel.

PSL wejdzie w koalicję z PiS-em? Fogiel: Podsycanie plotek trwa w najlepsze

W ostatnich dniach coraz głośniej spekuluje się o rzekomej możliwości zastąpienia przez PSL któregoś z dotychczasowych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości w strukturach Zjednoczonej Prawicy. – To są bardzo ciekawe informacje. Widzę, że tutaj podsycanie plotek trwa w najlepsze. (…) Dobrze by było, gdyby nasi opozycyjni koledzy byli tak chętni w dzieleniu się historiami, kto był inicjatorem podwyżek – odparł Fogiel. W dalszej części audycji wicerzecznik PiS zaznaczył, że jeżeli „ktoś uzna, że mylił się, wspierając opozycję” i dojdzie do wniosku, że to program PiS pozwala dobrze rozwijać Polskę, a co za tym idzie, będzie go popierał, to „my przed nikim takim drzwi nie zatrzaśniemy”.

Czytaj także:

„Zrobiłem jeden błąd”. Trzaskowski mówi o kulisach awarii w Warszawie