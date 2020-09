Emilewicz: Jarosław Kaczyński jest lepiszczem Zjednoczonej Prawicy

Gościem Konrada Piaseckiego w TVN 24 była dziś Jadwiga Emilewicz. Poza tematami gospodarczymi rozmawiano także o rekonstrukcji rządu.

Zapowiedz rekonstrukcji wzbudza emocje

Wicepremier została zapytana o planowaną rekonstrukcję rządu. Jej zdaniem ten temat powinien się już zakończyć. – Dobrze by było, aby ta rekonstrukcja się już zakończyła. Czas pandemiczny nie jest dobrym momentem na zajmowanie się sobą i myślę, że nie tego oczekują od nas Polacy – przyznała.

Jesienią odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym może dojść do znaczących zmian w strukturach partii. W kuluarach coraz głośniej mówi się o tym, że na emeryturę chciałby przejść wieloletni lider partii – Jarosław Kaczyński. Wicepremier Emilewicz zapytana, czy wyobraża sobie, że następcą Kaczyńskiego mógłby zostać Mateusz Morawiecki powiedziała, że trudno jej sobie to w tym momencie wyobrazić.

– Jarosław Kaczyński jest lepiszczem Zjednoczonej Prawicy – zapewniła wicepremier Jadwiga Emilewicz. – Ja bym go do przejścia na emeryturę nie namawiała. Jest zdecydowanie za wcześnie – powiedziała. – Jasne jest, że premier rządu powinien mieć mocną funkcję w partii, z której się wywodzi – dodała jednak w kontekście przyszłości Mateusza Morawieckiego.

Jadwiga Emilewicz w EBOR?