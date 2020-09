Pigułki zmieniające płeć? Spięcie Gozdyry i polityka Konfederacji. „Proszę o konkretny przypadek”

W programie „Debata Dnia” politycy komentowali wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka. – Czy zagwarantujemy, że wpuszczamy edukatorów (seksualnych – red.) do 20 tys. szkół i będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, gdzie wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane i dają mu – właśnie ci edukatorzy – jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć? Bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? Właśnie temu zapobiegamy, żeby to się nie działo – powiedział Mikołaj Pawlak kilka dni temu na antenie TVN24.

Tabletki zmieniające płeć? Michał Wawer: W Europie Zachodniej to jest niestety codzienność

– Takich sytuacji w Europie Zachodniej np. w Wielkiej Brytanii są setki, jeśli nie tysiące. Coraz więcej jest już przypadków osób, które po latach bardzo tego żałują. Skarżą się, że zostały czy przez szkołę, czy przez rodziców zmanipulowane – powiedział Michał Wawer z Konfederacji, odnosząc się do wypowiedzi RPD. – Poproszę o konkretne przykłady, gdzie dziecko zostało poddane – za pomocą pigułki – zmianie płci – nalegała Agnieszka Gozdyra. – W Europie Zachodniej to jest niestety codzienność, normalność – stwierdził ponownie Wawer i dodał, że takie praktyki mają miejsce w „Wielkiej Brytanii chociażby”. – Gdzie? Proszę o konkretny przypadek, który pan zna, że w Wielkiej Brytanii dziecko poddano transformacji płciowej za pomocą pigułki – dopytywała Gozdyra.

Gozdyra kontra Wawer: Nie pytałam o operacje

– Pani redaktor, jest wiele artykułów na ten temat. Z chęcią znajdę w ciągu kilku minut, jeszcze w trakcie trwania tego programu, w internecie takie artykuły – przekonywał Michał Wawer. Po kilku minutach polityk przywołał przykład 17-latki. – Została poddana operacji, czy też wzięła tabletki hormonalne… – zaczął swoją wypowiedź. – Nie pytałam o operacje. (…) Pytałam pana o pigułkę podaną dziecku bez zgody rodzica – precyzowała dziennikarka. – Ale co to za różnica... wzięcie pigułek hormonalnych, to głęboka ingerencja w organizm – stwierdził Wawer.

