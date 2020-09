„Za co zabraliście mi 25 proc. pensji?”. Nitras szuka powodu i pisze o Lichockiej

„Nie skarżę się zazwyczaj mimo że spotyka mnie to regularnie, ale skoro Prezydium Sejmu tak łaskawie obchodzi się z posłanką Lichocką, to może korzystając z okazji wyjaśnicie, za co zabraliście mi 25 proc. lipcowej pensji?” – napisał Sławomir Nitras na Twitterze.

Polityk KO odniósł się w ten sposób do decyzji o uchyleniu nagany dla posłanki Joanny Lichockiej, którą Prezydium Sejmu podjęło w czwartek 3 września. Sprawa miała związek z gestem, który posłanka PiS wykonała w niższej izbie parlamentu w lutym 2020 roku. Posłowie opozycji przekonywali wówczas, że Lichocka pokazała środkowy palec i publikowali zdjęcia, na których było widać nieparlamentarny gest. Posłanka tłumaczyła zaś, że jedynie „przesuwała dwukrotnie palcem pod okiem”.

Nitras się skarży, internauci wskazują powody

Użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli przedstawiać swoje teorie dotyczące przyczyn zmniejszenia pensji polityka. „Za działalność opozycyjną i brak posłuszeństwa do »jedynej słusznej« partii”, „Przekazano Lichockiej w ramach rekompensaty za stres po nagonce za wyprostowany palec... bo przecież się tylko drapała”, „Za poglądy. Swoją drogą takie wynagrodzenie dla posła to skandal i mam gdzieś populistyczną poprawność” – czytamy w komentarzach.

