Rada Gabinetowa w związku z koronawirusem. Pinkas przedstawił statystyki

– Chciałbym, żebyśmy porozmawiali bliżej na temat szczegółów nowej strategii walki z koronawirusem – zapowiedział Andrzej Duda, rozpoczynając posiedzenie. Prezydent przekazał, że zdecydował się na zwołanie Rady Gabinetowej z dwóch powodów. Jako pierwszy z nich wskazał zmianę na stanowisku ministra zdrowia oraz nową strategię walki z koronawirusem. – Chciałem, żebyśmy porozmawiali bliżej na temat jej szczegółów, przyszłych planów – powiedział Andrzej Duda i podkreślił, że chciałby zwłaszcza poznać informacje na temat planowanych działań w okresie jesienno-zimowym.

Drugim powodem zwołania Rady Gabinetowej jest, jak wyjaśnił prezydent, początek roku szkolnego. – Po długiej przerwie dzieci i młodzież wróciła do szkół, chciałem zapytać ministra edukacji narodowej, jak w dobie koronawirusa minęły pierwsze dni po otwarciu placówek oraz jakie scenariusze są przewidziane łącznie z tymi scenariuszami kryzysowymi – zapowiedział Andrzej Duda.

Koronawirus w Polsce. Jarosław Pinkas o statystykach

Jarosław Pinkas podczas posiedzenia Rady Gabinetowej przywołał szczegółowe dane o zakażeniach koronawirusem. Mówił, że do 3 września zanotowano w Polsce 69 tys. przypadków zakażenia, w 47 proc. były to kobiety. – Wśród wszystkich zakażonych 7,6 proc. to dzieci. To niezwykle ważne, bo dzięki temu mogliśmy podjąć racjonalną decyzję w sprawie powrotu do szkół – zauważył szef GIS. Najwięcej – 21 tys. przypadków zanotowano na Śląsku, choć – jak zastrzegł Pinkas – od dwóch tygodni sytuacja na Śląsku jest stabilna, a liczba aktywnych przypadków spada.

Do 3 września zmarły 2 tys. 92 osoby, 46 proc. z nich stanowiły kobiety. Najmłodsza osoba zmarła miała 18 lat, najstarsza – 99 lat. Średnia wieku zmarłych wynosi 75,7 lat. Nie zanotowano zgonów wśród dzieci.

Ogniska koronawirusa w Polsce

Szef GIS poinformował, że epidemia ma teraz w dużej mierze charakter ogniskowy i że dominują ogniska w zakładach pracy i na prywatnych imprezach zorganizowanych, szczególnie na weselach. – Do 3 września było 5 tys. zakażeń, których źródła stanowiły zakłady pracy i 922 przypadki zakażeń na weselach. Wśród wszystkich zakażeń 16 proc. było związanych z opieką zdrowotną lub długoterminową. I to jest nasz wielki sukces – podkreślił.

Jarosław Pinkas przekazał, że Polska jest na 16 miejscu w Europie pod względem liczby nowych przypadków zakażeń, a największy wzrost zakażeń jest w tej chwili w Hiszpanii, Francji i na Malcie. Podał też, że według prognoz rozwoju epidemii, którymi dysponuje GIS, możemy być spokojni o dostęp do opieki zdrowotnej i respiratorów. – Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zmotywowana do pracy. Od 15 lat ta inspekcja nigdy nie miała żadnej podwyżki, wydawało się, że jest niepotrzebna. To rząd premiera Mateusza Morawieckiego i działalność prezydenta doprowadziły do sytuacji, że wzrosły morale. 1 stycznia, czyli jeszcze przed epidemią, dostaliśmy bardzo istotne podwyżki, które pokazały ludziom, że warto pracować, że jesteśmy docenieni – zaznaczył.

Szef GIS dodał, że kadra służb sanitarnych została „zdewastowana przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat". Podał przykład Nowego Sącza, gdzie w 2010 r. było 110 pracowników, w tej chwili pracuje 55 osób. – Daliśmy radę i mam nadzieję, że dalej będziemy dawać radę dzięki temu, że jesteśmy inspekcją, która ma perspektywy. Inspekcja dostała wiatru w żagle, będziemy się digitalizować. Ostatnio zostały poczynione bardzo duże inwestycje na kwotę ponad 60 mln zł – wymieniał Pinkas.

Wskazał, że przygotowywane rozporządzenia w ramach nowej strategii Ministerstwa Zdrowia spowodują, że inspekcja sanitarna będzie miała więcej oddechu i będzie bardziej wydolna. – Że będziemy się zajmowali tym, czym powinniśmy się zajmować, czyli przecinaniem łańcucha epidemicznego, a niekoniecznie także informacją – wskazał. W ramach nowej strategii ma powstać system elektronicznego zgłaszania informacji o ryzyku zakażenia i monitorujący statusy tych zgłoszeń. Celem jest odciążenie sanepidu.(PAP)

