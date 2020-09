PiS „przejął” inicjatywę Trzaskowskiego. „Ruch ścieków do Wisły”

Prezydent Warszawy w sobotę 5 września w Gdańsku miał ogłosić szczegóły inicjatywy Nowa Solidarność – ruchu, którego budowę zapowiedział w lipcu. Po awarii układu przesyłu ścieków do Czajki, Rafał Trzaskowski przekazał, że na razie przekłada swoje plany, by skupić się na usuwaniu skutków awarii.

Awaria kolektora. PiS uruchamia licznik

Okazję do wbicia szpili politycznemu konkurentowi wykorzystali politycy Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę w trakcie konferencji poinformowali o specjalnej stronie internetowej Ruch Trzaskowskiego, na której na bieżąco podawane jest, ile litrów ścieków trafiło do Wisły od rozpoczęcia awaryjnego zrzutu po awarii kolektora.

Poboży: Ruch Trzaskowskiego? Ścieki do Wisły

Wiceminister w MSWiA i warszawski radny Błażej Poboży przypomniał, że Rafał Trzaskowski nie pojawił się na czwartkowej sesji Rady Miasta poświęconej awarii kolektora doprowadzającego ścieki do Czajki, którą sam zwołał. – Być może był tak zaangażowany w budowę ruchu politycznego, ruchu Rafała Trzaskowskiego, a sprawy ważne dla Warszawy leżały odłogiem. Tymczasem prawda jest taka, że jedyny ruch Trzaskowskiego, jaki w tej chwili jest, to ruch ścieków i nieczystości do Wisły – mówił wiceszef MSWiA.