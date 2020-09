Brudziński: To PiS jest tą partią, która nadaje główny ton w koalicji. To polityk PiS stoi na czele rządu

Zdaniem europosła Brudzińskiego, nie ma niczego złego w różnicy zdań pomiędzy koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy: PiS, Porozumieniem i Solidarną Polską. – Na tym polega polityka, że gra się różnymi skrzydłami. Akurat Solidarna Polska postanowiła tutaj, że tak powiem, zaostrzyć swoją retorykę, ale to PiS jest tą partią, dzięki której zarówno Solidarna Polska, jak i politycy Porozumienia Jarosława Gowina mogą dzisiaj, jak to pan nazywa, rozpychać się łokciami, pełnić funkcje ministerialne – mówił. – Należy o tym pamiętać, to PiS jest tą partią, która nadaje główny ton w tej naszej koalicji. To polityk PiS stoi na czele rządu, a Jarosław Kaczyński jako prezes PiS spaja tę naszą koalicję – podkreślał Brudziński.

Brudziński: Jesteśmy przed rekonstrukcją tego rządu

– Natomiast co do tej niesterowności czy do tego wymykania się sytuacji spod kontroli Jarosława Kaczyńskiego, to uspokajam pana redaktora i wszystkich telewidzów. A tym, którym bardzo by zależało na tym, żeby tutaj sytuacja wymknęła się spod kontroli, to mogę tylko przekazać, że musicie jeszcze długo, długo poczekać na to, aby rzeczywiście można było tutaj wysnuć taki oto wniosek, że Jarosław Kaczyński nie trzyma tych sterów mocno w swoich dłoniach. Dzisiaj jest niekwestionowanym liderem naszego obozu politycznego – oceniał Brudziński. – Jesteśmy przed rekonstrukcją tego rządu – mówił były szef MSWiA, według którego już za parę dni cały ten proces powinien zostać doprowadzony do końca.