Kaczyński na XII Dziękczynieniu w Rodzinie: Trzeba się w pas kłaniać ojcu dyrektorowi

– Trzeba dziękować, trzeba się w pas kłaniać ojcu dyrektorowi i tym wszystkim ojcom, i wszystkim ludziom, którzy to niezwykłe dzieło wspierają. Ja to czynię w imieniu mojej partii, w imieniu tych wszystkich, którzy nas poparli w ostatnich wyborach, czyli milionów Polaków – mówił Kaczyński w Toruniu. Podkreślał, że tworzone przez o. Rydzyka i jego współpracowników dzieła, „pozwalają się już przeciwstawiać ofensywie zła”, a Rodzina Radia Maryja to „dzieło budujące nasze przetrwanie”.

Kaczyński: To rzecz piękna, czyn wielki

– Spełnienie tego obowiązku, bo to jest właśnie obowiązek, w tym wypadku już nie wobec tego wszystkiego, co stanowi o człowieku, o ludzkości, ale wobec własnego narodu, to rzecz konieczna, rzecz piękna, to czyn wielki, za który chciałbym podziękować – podziękować ojcu dyrektorowi, ojcom redemptorystom, tym wszystkim, którzy podjęli się przed prawie 30 już laty, tego niezwykłego dzieła – mówił prezes PiS, zwracając się do zgromadzonych na XII Dziękczynieniu w Rodzinie.