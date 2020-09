Zacharowa porównała prezydenta Serbii do Sharon Stone w filmie „Nagi instynkt”. Vuczić odpowiedział

Prezydent Serbii oskarżył w niedzielę Moskwę o zniżenie się do „prymitywizmu i wulgarności”. To odpowiedź Aleksandara Vuczicia na słowa rzeczniczki rosyjskiego MSZ, która porównała go do aktorki Sharon Stone w filmie „Nagi Instynkt”.

Serbia jest najbliższym sojusznikiem Moskwy na Bałkanach, jednak prezydent Aleksandar Vuczić od dawna szuka sposobu na zacieśnienie więzi z Zachodem, denerwując tym samym Rosję. W ubiegłym tygodniu zrobił kolejny krok w tym kierunku, podpisując w Białym Domu w USA porozumienie o poprawie stosunków z Kosowem, prowincją, która w 2008 roku ogłosiła niepodległość, której nie uznały m.in. Moskwa i Belgrad. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zamieściła na Facebooku zdjęcie Vuczicia z ceremonii podpisania dokumentu oraz – tuż obok – kadr z filmu „Nagi Instynkt” , obrazujący przesłuchanie głównej bohaterki granej przez Sharon Stone. „Jeśli jesteś zaproszony do Białego Domu, ale twoje krzesło stoi jak podczas przesłuchania, powinieneś usiąść tak, jak na obrazku numer 2. Kimkolwiek jesteś. Po prostu mi zaufaj” – napisała. Podczas wizyty w Brukseli prezydent Serbii pytany o wpis rzeczniczki rosyjskiego MSZ stwierdził, że zachowanie Zacharowej „świadczy przede wszystkim o niej” . „Ten prymitywizm i wulgarność, które pokazała świadczą przede wszystkim o niej, i na Boga o tych, którzy ją tam umieścili” – podkreślił. „Dziś wrogowie Serbii i Rosji są zachwyceni drobną złośliwością Zacharowej” – podał w oświadczeniu komentując sprawę minister obrony Serbii Aleksandar Vulin. W niedzielę Zacharowa przeprosiła na Facebooku za swój wpis i stwierdziła, że jej słowa zostały źle zrozumiane. Czytaj także:

