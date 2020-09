Brexit. Boris Johnson stawia ultimatum w sprawie negocjacji z UE. Podał konkretną datę

We wtorek 8 wrzesnia w Londynie mają zostać wznowione rozmowy dotyczące nowej umowy handlowej pomiedzy Wiuelką Brytanią i Unią Europejską. Mimo że Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020, do końca roku trwa okres przejściowy, w którym handel odbywa się na starych zasadach. Jednak na razie rozmowy utknęły a obie strony oskarżają się wzajemnie o nieustępliwość.

– Wchodzimy teraz w ostatnią fazę naszych negocjacji z UE. UE wyraziła się bardzo jasno co do harmonogramu. Ja również. Porozumienie z naszymi europejskimi przyjaciółmi musi zostać zawarte przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 15 października, jeżeli ma wejść w życie do końca roku – ma oświadczyć w poniedziałek Boris Johnson zgodnie z informacjami przekazanymi przez jego kancelarię. Wczesniej Bruksela wskazywał na konieczność zawarcia umowy do połowy października ze względu na potrzebę tłumaczenia i ratyfikacji przez Parlament Europejski.

– Nie ma sensu rozważać terminów późniejszych niż ta data. Jeśli do tego czasu nie uda nam się dojść do porozumienia, to nie sądzę, aby doszło między nami do zawarcia umowy o wolnym handlu i powinniśmy to zaakceptować i iść dalej – twierdzi brytyjski premier.

Johnson uważa, że w wypadku niezawarcia umowy handlowej Wielka Brytania będzie handlowała z UE na takich zasadach jak Australia i „będzie to dobre dla Wielkiej Brytanii”. Australia prowadzi wymianę handlową z Unią Europejską zgodnie z zasadami i taryfami Światowej Organizacji Handlu.

– Jako rząd przygotowujemy się na to na naszych granicach i w naszych portach – ma powiedzieć w poniedziałek Johnson. – Będziemy mieli pełną kontrolę nad naszym prawem, naszymi przepisami i naszymi wodami połowowymi. Będziemy mieli swobodę zawierania umów handlowych z każdym krajem na świecie – doda.

Johnson wezwał UE do zaoferowania Wielkiej Brytanii umowy handlowej podobnej do tej, jaką ma z Kanadą. UE uważa jednak, że biorąc pod uwagę bliskość geograficzną Wielkiej Brytanii i bliskie powiązania z Wspólnotą, taka umowa nie jest możliwa.

– Nawet na tak późnym etapie, jeśli UE jest gotowa przemyśleć swoje obecne stanowisko i zgodzić się na to, będę zachwycony – ma powiedzieć Johnson. – Ale nie możemy i nie będziemy iść na kompromis w sprawie podstawowych zasad bycia niepodległym krajem, aby to osiągnąć – podkreślił.

