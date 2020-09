Bielan o rekonstrukcji rządu: Prawdopodobne zmniejszenie liczby ministerstw

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, podczas którego omawiano m.in. plany programowe na jesień oraz zmiany kadrowe w rządzie. Kolejne rozmowy są planowane na poniedziałek 7 września. W rozmowie z TOK FM o koalicyjnych negocjacjach mówił Adam Bielan. – Spotkanie na Nowogrodzkiej dotyczyło rozmów na temat dalszego funkcjonowania koalicji. Jesteśmy w szczególnej sytuacji, po zakończeniu czworoboju wyborczego, po wyborach prezydenckich, które dają nam dość komfortową perspektywę polityczną 3 lat bez wyborów, ale jednocześnie tę sytuację, którą mamy, stabilną większość w Sejmie i przyjaznego nam prezydenta trzeba dobrze wykorzystać – podkreślił europoseł. – Musimy umówić się na konkretny plan rządzenia, jakie ustawy, jakie reformy będziemy forsować w pierwszym rzędzie, szczególnie jesienią tego roku, i na nowy układ funkcjonowania rządu, który proponują Morawiecki i Kaczyński – dodał.

„Najbardziej udany projekt w historii polskiej demokracji”

Pytany o rekonstrukcję rządu Adam Bielan przyznał, że prawdopodobne jest zmniejszenie liczby ministerstw. O takim rozwiązaniu wielokrotnie w mediach wspominali politycy PiS. W nowym gabinecie Morawieckiego miałoby zostać około 12-13 resortów. – Jeżeli padają argumenty, że to ma pomóc w szybszym podejmowaniu decyzji, a wiemy, że rząd będzie funkcjonował w innych warunkach ze względu na koronawirusa i konieczność reagowania na kryzys, który opanował gospodarkę światową, to nie sądzę, żebyśmy tego rodzaju rozwiązania blokowali – stwierdził polityk. Jednocześnie Bielan zaprzeczył, jakoby planowane były zmiany w składzie Zjednoczonej Prawicy. – Nie sądzę, żeby dochodziło do poważniejszych zmian, jeśli chodzi o skład Zjednoczonej Prawicy. To jest najbardziej udany projekt polityczny w historii polskiej demokracji parlamentarnej – stwierdził.

Czytaj także:

„Rz”: Rząd Morawieckiego szykuje spore zmiany. Nie tylko w mediach i kodeksie wyborczym