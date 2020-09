Jarosław Gowin podjął decyzję w sprawie powrotu do rządu. Jego zamiar ujawnił poseł Porozumienia

Jednym z gości programu „Kropka nad i” na antenie TVN24 był w poniedziałek poseł Kamil Bortniczuk. W trakcie rozmowy był pytany o trwajace w siedzibie Prawa i Sprawiedliwosci negocjacje dotyczące rekonstrukcji rządu. Zdradził też, jaką decyzję podjął Jarosław Gowin w sprawie ewentualnego powrotu do gabinetu Mateusza Morawieckiego.

– Z tego co wiem, Jarosław Gowin zdecydował, że wróci do rządu – powiedział poseł Porozumienia. – Natomiast, które konkretnie ministerstwo obejmie i jak to ministerstwo będzie wyglądało po zmniejszeniu liczby ministerstw po rekonstrukcji, to wszystko się rozstrzygnie – dodał

Bortniczuk był też pytany, czy to oznacza, że rząd opuści wicepremier Jadwiga Emilewicz. Politycy Prawa i Sprawiedliwosci informowali wielokrotnie, że ministerstw prawdopodobnie bedzie mniej, więc liczba ministrów obsadzanych przez Solidarna Polskę i Porozumienie może zmniejszyć się z dwóch do jednego na każdą partię.