Ruch Hołowni z pierwszą posłanką w Sejmie. Hanna Gill-Piątek „wyciąga dłoń” do innych parlamentarzystów

Hanna Gill-Piątek do tej pory była posłanką klubu Lewicy z Wiosny Roberta Biedronia. O decyzji przejścia do Ruchu Polska 2050 poinformowała na wspólnej konferencji prasowej z Szymonem Hołownią przed Sejmem.

– Chciałem podzielić się z państwem bardzo dobrą dla nas i myślę, że dla Polski wiadomością. Dzisiaj do ruchu Polska 2050 dołącza jedna z najlepszych postaci w polskiej polityce, posłanka Hanna Gill-Piątek – mówił lider ruchu Polska 2020. – To osoba, która wyrosła jeżeli chodzi o działania na scenie publicznej z podobnego DNA jak ja, z działań obywatelskich – dodał.

Hołownia przyznał też, że prowadzi rozmowy z innymi parlamentarzystami i ma nadzieję, że powstanie koło Ruchu Polska 2050 w Sejmie. – To nie jest tak, że rozstawiliśmy sieci w tym gmachu i wyciągamy z nich wszystko co chce w ich stronę zmierzać. Każdy z polityków, z którymi rozmawiamy o współpracy musi być kimś z naszego DNA,, musi odnaleźć się w naszym ruchu. My nie potrzebujemy spadochroniarzy. My potrzebujemy ludzi ideowych, którzy są w stanie zaryzykować cała swoją karierę jak dzisiaj Hanna Gill-Piątek – zapewnił.

W podobnych słowach wyraziła się sama posłanka. – Chcemy budować szerokie ugrupowanie, wyciągam dłoń do wszystkich, którzy chcą tworzyć parlamentarną ekipę Szymona. Do posłów i senatorów, których odwaga, odpowiedzialność i determinacja są na tyle duże, żeby wznieść się ponad podziały na prawo i lewo – mówiła Gill-Piątek.

„Będę stała po właściwej stronie tęczy”

Hanna Gill-Piątek przyznała na konferencji, co ja skłoniło do rpzystapienia do Ruchu Polska 2050. – Podczas wyborów prezydenckich wielu moich wyborców głosowało na Szymona Hołownię. Kiedy pytałam ich, dlaczego, mówili, że jednoczy ludzi, którzy po prostu chcą robić coś dobrego. Jego wizja Polski była dużo atrakcyjniejsza – przekonywała. – Szymon często powtarza, że politycy są dla ludzi, a nie dla siebie samych. Przez niecały rok pracy w Parlamencie pokazałam swoją determinację i dowiodłam skuteczności w walce o ludzkie sprawy. Dziś chcę być tam, gdzie są moi wyborcy, dlatego dołączam do ruchu Polska 2050 – dodała posłanka.

Gill-Piątek podziękowała też swoim kolegom z Lewicy – Wyjście polityka z partii budzi emocje. Jednak Lewica dziś konsoliduje się i wzmacnia. To najlepszy moment, by dokonać wyboru zgodnie z sobą. Moim koleżankom i kolegom z Lewicy dziękuję za drogę, którą razem przeszliśmy – przyznała.

Posłanka skomentowała też kwestię obaw o to, czy odnajdzie się ideologicznie w Ruchu Hołowni. – Z Szymonem łączą nas wartości, empatia, podobne drogi, społeczne DNA i potrzeba bycia z ludźmi. Są między nami i różnice, ale jeśli fundamentem wspólnej pracy jest szacunek i pokora, różnice są jedynie dodatkiem do tego, co wspólne – podkreśliła. – Umówiliśmy się z Szymonem Hołownią, że w sprawach, co do których mamy odmienne poglądy, głosować będę zgodnie z tym, co obiecałam wyborcom – zapowiedziała.

Posłanka, która w jednym z programów telewizyjnych przyznała, że jest biseksualna, zapowieidziała, że na pewno nie zmieni swojego stosunku do kwestii LGBT. „Będę stała po właściwej stronie tęczy jak zawsze” – zapowiedziała na Twitterze.

