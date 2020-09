Bodnar: Nie lubię porównywania Polski do państw typu Białoruś czy Turcja. Jesteśmy gdzieś pomiędzy

Rzecznik Praw Obywatelskich, który kończy swoją 5-letnią kadencję był pytany na antenie TVN24, czy będzie odchodził w poczuciu klęski. – Mam mieszane uczucia, ponieważ mam wrażenie, że zrobiłem to co do mnie należało przez ostatnie pięć lat i starałem się wykonywać swoje zadania najlepiej jak potrafię – stwierdził Adam Bodnar.

Rzecznik przyznał, że „za swoją porażkę” poczytuje to, ze nie zdołał zapobiec pogorszeniu się przez ostatnie pięć lat stanu praworządności i wolności obywatelskich w Polsce. – Uważam, że jesteśmy w trakcie pewnych procesów politycznych, zmiany systemu politycznego, które były bardzo trudne do zahamowania. Wydaje mi się jednak, że tam wszędzie gdzie trzeba było słyszeć mój głos był on słyszalny i nie bałem się mówić tego, co myślę – podkreślił.

Bodnar przyznał też, że swoista bronią atomowa rzecznika praw obywatelskich była kiedyś skarga do Trybunału Konstytucyjnego – Teraz teoretycznie taka możliwość istnieje. Ale korzystam z niej w sprawach, które nie maja politycznego znaczenia, bo wiem jak wygląda funkcjonowanie trybunału pod nowymi rządami – przyznał.

Bodnar tłumaczył, co miał na myśli mówiac o demkracji hybrydowej w Polsce. – To system pomiedzy systemem demokratycznym, a autorytarnym – tłumaczył. Stwierdził też, że w debacie publicznej w tym kontekscie padają okreslenia, za którymi nie przepada. – Ja bardzo nie lubię porównywania Polski do państw typu Białoruś czy Turcja. Jesteśmy gdzieś pomiędzy, gdzieś dryfujemy w kierunku bliżej niewiadomym – ocenił. – Władza ma różnego rodzaju możliwości wpływania na działalność niezależnych organów władzy i swobody ich działania, swobody pluralizmu – dodał przez co ma w sposób trwały osiągać „trwałą przewagę konkurencyjną nad opozycją”.

Bodnar: Nie wiemy, jak działają służby specjalne i prokuratura

RPO był też pytany, czy w jakiejś sferze widzi obszar narastającej praktyki łamania praw człowieka. – Nie wiemy, jak działają służby specjalne. Nie wiemy w jakim zakresie kontrolują nas i naruszają nasze prawo do prywatności. W ostatnich latach pogorszyły się standardy, a i tak wcześniej nie było dobrze – stwierdził Bodnar przywołując przykład zakupu przez służby programu do inwigilacji Pegasus.

– Bardzo niepokojące jest to, jak działa prokuratura – przyznał RPO – Bardzo często widać nierównowagę działania prokuratury, wielką intensywność tam, gdzie chodzi o osiągnięcie jakichś celów politycznych albo zaniedbania, jeśli to dotyczy polityków, czy osób związanych z opcją rządzącą – ocenił.

Czytaj także:

PiS chce zmodyfikować kodeks wyborczy. Zmiany mają dotyczyć m.in. sondaży i ciszy wyborczej