Wykład Cichanouskiej na Uniwersytecie Warszawskim: Władze na Białorusi przegapiły rolę internetu

Podczas wykładu na Uniwersytecie Warszawskim Swiatłana Cichanouska podkreślała rolę niezależnych środków komunikacji w organizacji opozycji na Białorusi. Zdaniem byłej kandydatki na prezydenta, białoruskie władze są staromodne i zlekceważyły takie kanały przekazu, jak YouTube i rolę internetu w dzisiejszym świecie.

– Myślę, że nasze władze na Białorusi utraciły i przegapiły rolę internetu. Są to władze na tyle staromodne, że zapomniały, że świat idzie naprzód, zapomniały o roli internetu w dzisiejszym świecie. Protesty na Białorusi odbywają się szczególnie dzięki sieciom telekomunikacyjnym – stwierdziła Swietłana Cichanouska. – YouTube pozwala na dzielenie się informacjami, swoimi historiami, pozwala dzielić się informacjami bez cenzury. Władze utraciły kontrolę nad przestrzenią informacyjną – dodała.

Cichanouska: Na początku byłyśmy we trzy, bo nasi mężczyźni trafili do więzienia

Swiatłana Cichanouska podziękowała też Białorusinkom za ich wkład w walkę o demokratyczne zmiany w Białorusi. Jak przyznała, nigdy wcześniej nie widziała takiego zaangażowania kobiet.

– Białoruś nigdy nie widziała takiego zaangażowania kobiet na wszystkich poziomach. Kobiety – jedna z najbardziej uciskanych grup – teraz zebrały się, zebrały swoje podpisy i stanęły razem na scenie. To one stanęły przed kordonem policji, to one broniły mężczyzn i tak bardzo jestem wdzięczna za rolę kobiet w tej walce. – mówiła do studentów. – Wiem, jak trudne to jest dla nich, ale mam nadzieję, że są w jakimś stopniu zainspirowane moją rolą w tym wszystkim. Było nas troje na początku, bo nasi mężczyźni trafili do więzienia – podkreśliła.

Spotkanie z premierem Morawickim

Wcześniej Swiatłana Cichanouska spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, który przekazał jej klucze do willi mieszczącej się w Warszawie. Budynek będzie siedzibą Domu Białoruskiego, czyli organizacji łączącej środowiska opozycyjne z kraju naszych wschodnich sąsiadów.

Czytaj także:

Morawiecki przekazał Cichanouskiej klucze do willi. „Siedziba dla wolnych Białorusinów”

W trakcie spotkania Cichanouska podziękowała za pomoc Polski dla Białorusi.

– Jestem przekonana, że po nowych wyborach będziemy podtrzymywać dobre stosunki z polskim rządem. Mamy nadzieję, że będzie nas też wspierał moralnie i finansowo, bo nasza sytuacja gospodarcza zbliża się do przepaści – zaznaczyła Cichanouska.

Czytaj także:

Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Warszawskim, rektor podjął decyzję. Zdalnie nawet WF