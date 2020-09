Wielki plan PiS. Zmiany w mediach, administracji, prawie wyborczym i służbie zdrowia

Z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że Zjednoczona Prawica szykuje spore zmiany programowe. Obecnie nadal trwają rozmowy między koalicjantami dotyczące szczegółów – zarówno w kwestiach personalnych, jak i merytorycznych. – Praktycznie wszystko jest już ustalone, do dogadania są jeszcze szczegóły. Całość planu powinniśmy zaprezentować równolegle z rekonstrukcją rządu, czyli na przełomie września i października – powiedziała dziennikarzom osoba z rządu.

Według dziennikarzy we wstępnym zarysie programu zapisano m.in. reformę służby zdrowia – jedną z największych zmian ma być upaństwowienie szpitali, czyli odebranie około 250 placówek powiatom i kilkudziesięciu marszałkom. Zjednoczona Prawica ma się także zająć zmianami w w sądownictwie, które mają na celu głównie przyśpieszenie postępowań, a także zapowiadaną wcześniej dekoncentracją mediów. Ponadto, w najbliższych miesiącach ma zostać przeprowadzona zmiana w ustawie o partiach politycznych polegające na modyfikacji zasad przydzielania subwencji. „Chodzi o takie przypadki jak PiS czy Lewica, gdy różne ugrupowania startują z list jednej partii i później cała subwencja trafia do niej. Dziś to, czy SLD czy PiS podzielą się subwencją z koalicjantami, zależy od ich dobrej woli. Po zmianach koalicjanci także mogliby liczyć na swoją pulę publicznych pieniędzy” - czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Reformy nie ominą administracji oraz służby zagranicznej tak, aby zmiany kadrowe w dyplomacji były łatwiejsze do przeprowadzenia. Rząd ma również wprowadzić nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którą hodowla zwierząt na futra będzie zakazana.