Dominik Tarczyński: Kaczyńskim należy się hołd. Wdrożyli idee, których nie ma po stronie liberałów

– Jeżeli faktycznie powstanie Nord Stream 2, a trzeba przypomnieć że Nord Stream 1 powstało 9 kwietnia 2010 roku, na dzień przed śmiercią śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co jest dla nas bardzo symboliczne, to istotne jest to, że przyszłe pokolenia będą płacić bardzo wysoką cenę, jeżeli chodzi o finanse, ale i spokojny sen, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne – przekonywał Dominik Tarczyński na antenie TVP Info

Europoseł krytykował polityków Platformy Obywatelskiej w zakresie ich działań w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Jeżeli chodzi o nasze kopalnie, o bezpieczeństwo energetyczne Polski zawsze byli przeciwko, działali na zasadzie osłabienia Polski – stwierdził Tarczyński.

Tarczynski: Kaczyńskim należy się hołd

– Dlatego uważam, że należy się ogromny szacunek, wielkie podziękowanie i pokłon za wszystko co zrobił w swoim życiu Lech Kaczyński – kontynuował europoseł. – Jeżeli chodzi o Trójmorze, to była idea, która wróciła dzięki prezydentowi Kaczyńskiemu. I oddaje mu hołd za wszystko co zrobił dla Polski poprzez swoje życie i poprzez swoją prezydenturę – mówił.

Hołd zdaniem europosła należy się również Jarosławowi Kaczyńskiemu.