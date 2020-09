KO składa wniosek o odwołanie rzecznika praw dziecka. „Godzi w prawa i bezpieczeństwo dzieci”

– Dziś składamy wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka. Rzadko się zdarza, że funkcja konstytucyjna jest pełniona w tak niezgodny z zasadami sposób – poinformowała na konferencji prasowej posłanka KO Magdalena Kochan. – Pan Pawlak nie dba o dobro dzieci. Uważamy, że jedyną prawdziwą ochronę dzieciom zapewni jego dymisja – dodała.

Kochan przyznała, że tym co przesądziło o złożeniu wniosku jest to, że Pawlak pytany na dzisiejszym posiedzeniu Senatu, czy nie będzie więcej głosił publicznie swoich poglądów z 2018 roku, kiedy mówił, że „metoda in vitro jest niegodziwa”, nie odniósł się do tej kwestii.

– Człowiek może mieć swoje poglądy. Natomiast nie może mieć swoich poglądów, nie może być fundamentalistą religijnym instytucja. Instytucja RPD wymaga pewnej bezstronności, wzniesienia się ponad swoje własne, indywidualne poglądy. Niestety RPD nie potrafi tego – stwierdziła Katarzyna Lubnauer. – Po raz kolejny pokazuje w każdej praktycznie swojej wypowiedzi, że jest fundamentalistą, że nie nadaje się na rzecznika i że pomylił tę funkcję z funkcją kaznodziei. Koalicja Obywatelska dzisiaj wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka – dodała.

Posłanki przypomniały także inne kontrowersyjne wypowiedzi Mikołaja Palwaka, w których mówił m.in. o tym, że „wspomina z estymą klapsa, którego dostał w dzieciństwie”, czy o edukatorach seksualnych, którzy w szkołach dają dzieciom farmakologiczne środki na zmianę płci.

– Rzecznik Praw Dziecka powinien zajmować się realnymi problemami dzieci. Powinien zająć się tym, jak się zwiększają nierówności w czasie zdalnej edukacji, że część dzieci nie ma dostępu do sprzętu i niestety ich rodzice nie są w stanie pomóc. Powinien zająć się kwestią rosnącej liczby zagrożenia samobójstwami wśród dzieci, zapaścią systemu psychiatrii dziecięcej, kwestią dopalaczy – mówiła Lubnauer. – Powinien zająć się tym, czy dzieci nie przebywają w domach dziecka, czy można w jakikolwiek sposób im pomóc, żeby przebywały w rodzinach zastępczych, a nie w placówkach opiekuńczych. Te rzeczy go nie interesują i on narusza godność praktycznie każdą swoją wypowiedzią. Godzi w prawa i bezpieczeństwo dzieci każdą swoją wypowiedzią – oceniła.

Mikołaj Pawlak jako rzecznik praw dziecka

Mikołaj Pawlak został wybrany na funkcję rzecznika praw dziecka w grudniu 2018 r. na 5-letnią kadencję. Zastąpił na tym stanowisku Marka Michalaka.

Mikołaj Pawlak w latach 2016-2018 był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej prowadził własną praktykę adwokacką. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

