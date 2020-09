Jakimowicz zadał kontrowersyjne pytanie w TVP Info, Ogórek się „załamała”. „Wiedziałam”

Krzysztof Bosak napisał ostatnio na Twitterze, że „stwierdzenie, że życie zwierząt w klatce jest nieustanną męką jest dogmatem wiary lewicowej i zarazem antynaukowym kłamstwem”, co spotkało się z wieloma negatywnymi komentarzami. Polityka Konfederacji skrytykował wówczas m.in. Marek Jakubiak, który o ocenę sytuacji był ponownie pytany w programie „W kontrze”. Od niedawna format TVP Info współprowadzą Jarosław Jakimowicz i Małgorzata Ogórek, a aktor najwyraźniej nie stroni od kontrowersyjnych pytań.

Łącząc się z Jakubiakiem prowadzący zapytał go o to, „jakie zwierzę futerkowe przypomina Krzysztof Bosak”. Po usłyszeniu tego pytania Ogórek wyglądała na lekko załamaną, mówiąc przy tym „O Jezu”. – Wiedziałam – dodała. Niewzruszony polityk postanowił jednak odpowiedzieć na pytanie, chociaż nie bezpośrednio. Bardzo lubię Krzysztofa, ale wydaję mi się, że zagonił się w retorykach książkowych. Zirytował mnie ten fakt kiedy mówił, że nie ma dowodu na to, że zwierzęta w klatach są nieszczęśliwe – wyjaśnił. – Nie widzę różnicy między cierpieniem psa i cierpieniem człowieka – dodawał.

O co chodziło z wpisem Bosaka?

Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce zakazu hodowli zwierząt futerkowych, co jest dużym ciosem w rozwiniętą w Polsce branżę. „Jakiekolwiek nieprawidłowości w działalności gospodarczej nie są podstawą do jej zakazania, ale do efektywnego wprowadzenia standardów, które wspólnie – jako społeczeństwo – uznamy za minimalne. Dotyczy to hodowców zwierząt i wszystkich innych branż. Brońmy wolności gospodarczej” – komentował Krzysztof Bosak na Twitterze. Dalej polityk Konfederacji przekonywał, że „zakazywanie całych branż ze względu na osobiste preferencje konkretnych obywateli jest sprzeczne z prawem naturalnym i z Konstytucją”.

To właśnie przywołane przez Bosaka „prawo naturalne” stało się przyczyną dalszej dyskusji prowadzonej na Twitterze. Polityk przekonywał, że znęcanie się nad zwierzętami jest sprzeczne z takim prawem, ale inaczej jest w przypadku chowu klatkowego. Jeden z internautów odpowiedział wówczas, że prawo naturalne nie jest tym samym co prawa natury i stanowi wymysł Kościoła. „Przecież natura jest wyrazem Bożego zamysłu więc to jest tożsame” – ripostował Bosak.

Uczestniczący w dyskusji użytkownik Locus Solus odparł, że Bóg obdarzył zwierzęta „naturą, która czyni życie w klatce nieustanną męką”. „Stwierdzenie, że życie zwierząt w klatce jest nieustanną męką jest dogmatem wiary lewicowej i zarazem antynaukowym kłamstwem” – odpowiedział mu Bosak. Na te słowa postanowił zareagować Marek Jakubiak, który udostępnił na swoim profilu wypowiedź byłego kandydata na prezydenta. „To może sam się w klatce zamknij i bądź szczęśliwy. Jak można takie głupoty pier***ć” – skomentował Jakubiak, który do czerwca 2019 roku był przewodniczącym koła poselskiego Konfederacji.