Trela szuka Hołowni w lesie, opublikował nagranie. „Szymon kłusuje”

– Szymon, Szymon… no Szymon, gdzie ty jesteś? Słuchajcie, las w Polsce, województwo wielkopolskie, poszukiwanie Szymona, część pierwsza. Szukamy Szymona, bo Szymon kłusuje… kłusuje. Ale tu go nie ma, jedziemy dalej. Do zobaczenia – powiedział na nagraniu Tomasz Trela. Polityk Lewicy już wcześniej negatywnie ocenił polityczną postawę Szymona Hołowni, do którego ruchu dołączyła Hanna Gill-Piątek. – Bardziej niż Gill-Piątek dziwię się Szymonowi Hołowni. Przez kilka miesięcy przekonuje, że inna polityka jest możliwa, a swoją drogę zaczyna od kłusownictwa, wyławiania polityków z innych ugrupowań. Już nawet nazwałem to jego koło „kołem łowieckim". Hołownia jest dziś głównym kłusownikiem – powiedział polityk w rozmowie z Interią. – Jeśli ktoś zaczyna od najbardziej brutalnych, chamskich, nieeleganckich zagrywek, to na czym skończy? To kłusownik, który wpadnie we własne wnyki. Na tym skończy się ta jego zabawa – kontynuował Tomasz Trela.

Szymon Hołownia: Zrzutka na opłacenie specjalisty od celnego dowcipu?

Do nagrania, które zamieścił Tomasz Trela odniósł się Szymon Hołownia. „Słuchajcie, bo sprawa wygląda na poważną. Może zrobimy jakąś szybką, weekendową zrzutkę na opłacenie panu posłowi specjalisty od celnego dowcipu? Nie każdy musi się znać na wszystkim, a my akurat umiemy również w aktywizację” – zwrócił się do swoich zwolenników były kandydat w wyborach prezydenckich.