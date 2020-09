Będzie poprawka do ustawy o ochronie zwierząt. Ma dotyczyć koni z Morskiego Oka

Na antenie TVP Info poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński był pytany, czy poprze poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt kóry zakłada m. in zakaz hodowli zwierząt futerkowych na fitra, czy zakaz uboju rytualnego zwierząt na eksport.

– Popieram ustawę o ochronie zwierząt, ale wiem, że to wciąż za mało. Dlatego złożę poprawkę mówiącą o zakazie wykorzystywania koni na drodze do Morskiego Oka. To jedyny park narodowy, gdzie konie zamęczane są na śmierć – zapewnił.

Dopytywany przed dziennikarza TVP Info, czy jest za całkowitym zakazem eksploatowania koni na potrzeby turystyki, poseł odpowiedział, że powinniśmy zrobić wszystko, by chronić zwierzęta. – Nie mogę już patrzeć, jak na drodze do Morskiego Oka padają kolejne zamęczone konie. Żyjemy w dobie zielonej energii, można przecież zastąpić je meleksami elektrycznymi – dodał

Josński odwołał się też do projektu, który posłowie KO już w grudniu 2019 r., który przewidywał m.in. zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. – Jak słucham prezesa Kaczyńskiego, który przedwczoraj prezentuje ustawę, której pierwsze czytanie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu, a nasz projekt przez 10 miesięcy nie może się na to doczekać, to zastanawiam się nad intencją tego – stwierdził.

