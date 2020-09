„To kwestia honoru i przyzwoitości”. Po wyroku sądu Budka czeka na dymisję Morawieckiego

We wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, który zlecił Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów prezydenckich w maju tego roku (tzw. wybory kopertowe), była nieważna. Jak uzasadniał sąd, decyzja szefa rządu była „rażącym naruszeniem prawa”.

To, że sprawa trafiła do WSA, to zasługa rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który zwrócił się do sądu. Bodnar podkreślał, że decyzja premiera nie miała podstaw prawnych, ponieważ zlecenie Poczcie Polskiej zadania przygotowania wyborów nie leżało w sferze obowiązków operatora publicznego. Jak zaznaczał RPO, 16 kwietnia, w dniu wydania decyzji o organizacji wyborów przez Morawieckiego, nie było podstawy prawnej ku takim działaniom. Wyrok WSA jest nieprawomocny.

Wybory kopertowe i decyzja premiera. Kidawa-Błońska komentuje

Tego samego dnia konferencję prasową zorganizowali lider PO Borys Budka i Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu, a także kandydatka na prezydentkę w okresie, gdy kłócono się o wybory kopertowe (później zastąpił ją Rafał Trzaskowski).

Kidawa-Błońska podnosiła, że Morawiecki powinien ponieść odpowiedzialność za niezgodną z prawem decyzję. Zaznaczała przy tym, że sąd potwierdził to, co mówiło jej środowisko w kwietniu tego roku, czyli że niemożliwe było scedowanie organizacji wyborów na Pocztę Polską, ponieważ odpowiada za to Państwowa Komisja Wyborcza.

Po decyzji sądu ws. „wyborów kopertowych”. Budka chce dymisji premiera

Lider PO Borys Budka zapowiedział natomiast, że złożony zostanie wniosek do prokuratury o zbadanie „bezprawnych działań” premiera Mateusza Morawieckiego. W związku z wyrokiem WSA Budka powiedział też, że „każde bezprawne działanie” musi zostać rozliczone.

Oczekujemy niezwłocznej dymisji Mateusza Morawieckiego. (Premier – red.) ponosi polityczną i prawną odpowiedzialność za nielegalne działania organów państwowych, które wykonywały jego decyzje. Dymisja premiera to nie tylko kwestia honoru, ale również elementarnej przyzwoitości – mówił Budka.

Wyrok WSA ws. „wyborów kopertowych”. Rzecznik rządu: Jesteśmy zaskoczeni

Wyrok WSA komentował już rzecznik rządu Piotr Müller, który podkreślał, że wyrok jest nieprawomocny i strona rządowa czeka teraz na jego pisemne uzasadnienie. Zapowiedział też, że dopiero po otrzymaniu uzasadnienia możliwe będzie podjęcie decyzji, czy będzie odwołanie od wyroku. Müller powiedział również: – Jesteśmy zaskoczeni tą decyzją, ponieważ uważamy, że decyzja pana premiera została podjęta zgodnie z przepisami prawa.