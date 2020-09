„PiS zdradza wieś”. Ardanowski pisze list ws. „Piątki dla zwierząt”, staje w kontrze do Kaczyńskiego

Onet ujawnił treść listu, jaki do polityków PiS wysłał Jan Krzysztof Ardanowski. Minister rolnictwa ostrzega przed ustawą „Piątka dla zwierząt”. Padają mocne tezy: „Zdaniem rolników PiS zdradza wieś (...). Straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości będą trwałe i bardzo trudne do odwrócenia, niemożliwe do zrekompensowania jakimikolwiek środkami”.