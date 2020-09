Marek Kuchciński powrócił. Były marszałek szefem sejmowej komisji

Marek Kuchciński, poseł PiS z Podkarpacia, od 2001 roku zasiada w Sejmie, a zwieńczeniem jego parlamentarnej kariery stało się przejęcie laski marszałkowskiej po wygranej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Kuchciński nie pełnił jednak funkcji marszałka Sejmu do końca VIII kadencji.

Kuchciński 5 sierpnia 2019 roku przyznał, że odbył 23 loty z rodziną rządowym samolotem. Wcześniej o jego podróżach szeroko rozpisywały się media, pojawiły się bowiem wątpliwości, czy ówczesny marszałek Sejmu nie nadużywał swoich uprawnień. Kuchciński podał się do dymisji 9 sierpnia, wcześniej informując opinię publiczną, że wpłacił pieniądze m.in. na Caritas i klinikę „Budzik”.

Marek Kuchciński nowym szefem komisji spraw zagranicznych

W wyborach w 2019 roku Kuchciński ponownie zdobył mandat posła z list PiS i został wiceszefem klubu (, jednak nowych stanowisk nie otrzymał. Wszystko zmieniła nominacja Zbigniewa Raua na ministra spraw zagranicznych. Rau dotychczas pełnił funkcję szefa sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, więc pozostawił po sobie stanowisko do obsadzenia.

Komisja zebrała się we wtorek, by wybrać nowego przewodniczącego. Marka Kuchcińskiego zgłosiła posłanka PiS Barbara Bartuś, która podkreślała jego dotychczasowe dokonania w zakresie dyplomacji parlamentarnej (tu należy zaznaczyć: Kuchciński sporo czasu poświęcał relacjom z parlamentami państw V4 i krajów bałtyckich, czy projektowi Via Carpatia).

Kuchciński nie miał kontrkandydatów, w głosowaniu wzięło 22 posłów i posłanek. 13 głosów było „za”, cztery „przeciw” przy pięciu wstrzymujących. Tym samym od 15 września Marek Kuchciński pełni funkcję szefa Komisji Spraw Zagranicznych.

Czytaj także:

Pechowy piątek Kuchcińskiego. Pomylił datę stanu wojennego. Potem spotkał Stonogę