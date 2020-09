Hołownia krytykuje plany prezydenta Dudy. „Turystyka religijna za nasze pieniądze”

Hołownia w swoim wystąpieniu odnosił się do przyszłotygodniowej wizyty Andrzeja Dudy w Rzymie i Watykanie. W dniach 23–25 września prezydent Polski ma zostać przyjęty na audiencji u papieża Franciszka. Spotka się także z prezydentem Sergio Mattarellą oraz premierem Giuseppe Conte.

– Mamy prezydenta, który – jak się dowiaduję – w przyszłym tygodniu będzie uskuteczniał turystykę religijną za nasze pieniądze, bo znowu pojedzie do Watykanu – oburzał się Hołownia. – Znowu będzie na kolanach i tak na prawdę w ramach pełnienia swoich obowiązków publicznych realizował swoje praktyki religijne po raz kolejny, bo nie wiem co by miała wnieść w tej chwili specjalnie w funkcjonowanie państwa wizyta w Watykanie – dodawał.

Hołownia: Głowa państwa się zakopała w piasek

– Mam nadzieję, że tym razem nieobecny w tej chwili prezydent – nie wiadomo, gdzie się znajduje – że stanie na wysokości zadania. Ale nie mam w ogóle wrażenia, że on spina ze sobą fakty i ogarnia rzeczywistość – mówił. Hołownia w swoim nagraniu stwierdził, że powinno się zorganizować akcję poszukiwania prezydenta. – Prezydenta znowu nie ma, prezydent znowu się schował. Głowy państwa znowu nie ma, głowa państwa się zakopała w piasek – zarzucał Andrzejowi Dudzie.