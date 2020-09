Kampanijna wpadka Trumpa. Prezydent wezwał do wsparcia żołnierzy używając zdjęcia rosyjskich myśliwców

Jak informuje portal Politico, kampanijny komitet Donalda Trumpa opublikował internetową reklamę w której wzywa do „wspierania naszych żołnierzy”. W grafice wykorzystano stockowe zdjęcie trzech rosyjskich myśliwców MiG-29 i kilku rosyjskich modeli przebranych za żołnierzy. Reklama była emitowana w internecie od 8 do 12 września. Przy okazji zachęcano do wpłacania pieniędzy na komitet.

Eksperci, z którymi rozmawiało Politico potwierdzili, że samoloty widoczne na zdjęciu to rosyjskie myśliwce. – To zdecydowanie MiG-29 – powiedział Pierre Sprey, który pomógł zaprojektować samoloty F-16 i A-10 dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ruslan Pukhov, dyrektor Centrum Analiz Strategii i Technologii w Moskwie, potwierdził, że są to rosyjskie MiG-29, a dodatkowo żołnierz po prawej stronie w reklamie nosi karabin szturmowy AK-74.

Okazuje się, że wykorzystana fotografia to zdjęcie stockowe dostępne na Shutterstock.com. Autor zdjęcia Artur Zakirow w rozmowie z portalem Politico przyznał, że zdjęcie to fotomontaż złożony z trzech zdjęć i rzeczywiście są na nim rosyjskie myśliwce i rosyjscy modele. „Dziś słyszy się o ręce Kremla w polityce USA. Jutro sam jesteś tą ręką – zażartował autor dodając, że fakt, że jego zdjęcie znalazło się w reklamie pozyskiwania funduszy na kampanię Donalda Trumpa, jest „całkiem zabawny”.

Komitet Partii Republikańskiej oraz sztab Donalda Trumpa odmówił komentarza w tej sprawie.

