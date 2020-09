Hołownia ostro o Dudzie, europosłowie PiS odpowiadają. „Bufon pusty jak napompowany balon”

– Mamy prezydenta, który – jak się dowiaduję – w przyszłym tygodniu będzie uskuteczniał turystykę religijną za nasze pieniądze, bo znowu pojedzie do Watykanu – oburzał się Szymon Hołownia podczas transmisji na żywo, którą prowadził we wtorek. – Znowu będzie na kolanach i tak naprawdę w ramach pełnienia swoich obowiązków publicznych realizował swoje praktyki religijne po raz kolejny, bo nie wiem co by miała wnieść w tej chwili specjalnie w funkcjonowanie państwa wizyta w Watykanie – dodawał.

Odpowiedź Brudzińskiego i Kempy

Jego wypowiedź oburzyła europosłów PiS Beatę Kempę i Joachima Brudzińskiego.

„ Pan Szymon Hołownia naraża na szwank nasze dobre stosunki dyplomatyczne z Watykanem. Przypominam, że Ojciec Święty jest głową państwa i tego typu wypowiedzi człowieka, który zaświadcza, że jest katolikiem, są uwłaczające ” – napisała na Twitterze Beata Kempa.