Szydło ruga szefową KE. „Nie można tak beztrosko posługiwać się fakenewsami”

W trakcie tegorocznej debaty o stanie Unii Europejskiej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wspomniała pośrednio o Polsce. Niemiecka polityczka mówiła bowiem o strefach wolnych od LGBT.

– Strefy wolne od LGBTQI to strefy wolne od ludzi. Nie ma dla nich miejsca w naszej Unii – powiedziała von der Leyen i dodała, że Komisja Europejska przedstawi „strategię wzmocnienia praw osób LGBTQI”.

Czytaj także:

Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie. Mówiła o strefach wolnych od LGBT

Szydło o von der Leyen: Powieliła fakenews o „strefach wolnych od LGBT”

Na te słowa szefowej KE zareagowała na Twitterze, ale też w Parlamencie Europejskim, była premierka, a obecnie europosłanka PiS, Beata Szydło. Polityczka zatweetowała:

Pani przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas #StateOfTheUnion (doroczna debata o stanie UE – red.) powieliła fakenews o „strefach wolnych od LGBT” w Polsce. Politycy pełniący tak istotne funkcje w UE nie mogą tak beztrosko posługiwać się fakenewsami.

Szydło do tweeta dołączyła nagranie z PE, gdzie mówiła m.in. o tym, by „fakenewsy nie stawały się podstawą walki z praworządnością w poszczególnych krajach”. – Bo tak się stało m.in. w przypadku Polski, oskarżanej o to, że łamie prawa osób, które promują ideologię LGBT – powiedziała.