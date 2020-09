Kinga Duda została doradcą społecznym prezydenta. „Mamy polską Ivankę Trump”

Jako pierwszy nową posadę córki prezydenta wypatrzył dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. „Mamy polską Ivankę Trump” – napisał żartobliwie na Twitterze. 38-letnia córka Donalda Trumpa od marca 2017 roku jest doradczynią swojego ojca, za co nie pobiera wynagrodzenia. W praktyce stała się jedną z najbliższych osób w otoczeniu prezydenta USA i często towarzyszy mu podczas wizyt i spotkań międzynarodowych. W Białym Domu zatrudniony jest także jej mąż, Jared Kushner.

Na podobnych zasadach, co Ivanka, posadę w kancelarii ojca znalazła Kinga Duda. Córka Andrzeja Dudy została powołana na doradcę społecznego prezydenta RP w sierpniu 2020 roku. W przeciwieństwie do doradców etatowych, doradcy społeczni z zasady nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Potwierdził to na Twitterze sam prezydent, który wskazał, że chodzi o wolontariat.

Kinga Duda – kim jest?

Córka prezydenta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa amerykańskiego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC). W nocie na stronie Kancelarii Prezydenta czytamy, że Kinga Duda specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym.