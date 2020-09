Nowi koalicjanci w Zjednoczonej Prawicy? Fogiel: Mogę tylko zaapelować o odwagę i zrobienie tego kroku

W środę 16 września Polska Agencja Prasowa poinformowała na Twitterze, że Prokuratura Krajowa „wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie kontrolerów pełniących w kwietniu 2010 roku służbę na lotnisku w Smoleńsku”. O decyzję prokuratury na antenie Polskiego Radia został zapytany wicerzecznik PiS. – Nie znam oczywiście żadnych szczegółów, żadnych ustaleń (…), ale rozumiem, że skoro wydano takie postanowienie to wnioski śledczych muszą być w tej sprawie jednoznaczne – powiedział Radosław Fogiel. – Jak do tej pory, we wszystkich sprawach dotyczących tego, co wydarzyło się w Smoleńsku w 2010 roku, Rosjanie byli dość niechętni do współpracy, ale to nie znaczy, że nasza prokuratura ma odłożyć sprawę na półkę. Postępowanie musi się toczyć – kontynuował polityk.

„Piątka dla zwierząt”. Fogiel: Mam nadzieję, że empatia weźmie górę

Na antenie Polskiego Radia został również poruszony wątek głośnej ustawy o ochronie praw zwierząt. – Ubolewam, że nie wszyscy posłowie, którzy tworzą klub PiS, poparli wczoraj ustawę dotyczącą ochrony zwierząt. Mam nadzieję, że empatia wobec zwierząt weźmie górę podczas głosowania nad jej ostateczną wersją – powiedział Radosław Fogiel i dodał, że „chciałby, żeby wszyscy posłowie zagłosowali za tym projektem”.

Czytaj także:

Koniec kolczatek i zakaz hodowli zwierząt na futra. Jest projekt głośnej ustawy

Rekonstrukcja rządu. Kto może dołączyć do Zjednoczonej Prawicy?

Kolejnym wątkiem, do którego odniósł się wicerzecznik PiS, była planowana na przełom września i października rekonstrukcja rządu. – Rozmowy trwają, ich kolejna tura się zakończyła. Zbliżamy się do finiszu, choć jeszcze trochę czasu to zajmie – ocenił Radosław Fogiel. Polityk przypomniał, że ma zostać zmniejszona liczba resortów, co zapowiedział już w lipcu Jarosław Kaczyński.

– Jeżeli w ramach Koalicji Polskiej są posłowie, którzy uważają działania Zjednoczonej Prawicy za słuszne i chcieliby je poprzeć, mogę tylko zaapelować o odwagę i zrobienie tego kroku – powiedział Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS zapytany, czy wyobraża sobie sytuację, w której Paweł Kukiz wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział: „mam dość sporą wyobraźnię, wyćwiczoną na lekturach science-fiction w młodości”.

Czytaj także:

11 godzin prac komisji rolnictwa. Winnicki pisze o „buncie” posłów PiS