Kiedy wystartuje ruch Trzaskowskiego? Budka podał wstępną datę

Awaria systemu przesyłowego do oczyszczalni „Czajka” pokrzyżowała plany Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy zmuszony był przełożyć inaugurację swojego ruchu. „Przez najbliższe tygodnie absolutnym priorytetem będzie dla mnie zarządzenie sytuacją wynikającą z awarii rury” – przekazał polityk w mediach społecznościowych. Zgodnie z pierwotnym planem inauguracja ruchu miała odbyć się 5 września.

O to, na kiedy planowane jest uroczyste rozpoczęcie działalności „Nowej Solidarności”, był pytany Borys Budka na antenie TOK FM. – Być może będzie to październik, tak Rafał zapowiada. To nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia tego, by znaleźć przestrzeń dla osób, które nie chcą zapisywać się do partii politycznych, a chcą wspierać opozycję, znaleźli w Rafale osobę, która ogniskuje ich energię – powiedział lider PO. Jednocześnie polityk zaznaczył, że jako „szef partii nie zajmuje się ruchem obywatelskim”.

„Nowa Solidarność”. Kiedy start ruchu obywatelskiego?

W dalszej części audycji Borys Budka wskazał wstępny termin inauguracji ruchu Rafała Trzaskowskiego. – Prawdopodobnie, jeżeli nie będzie znowu okoliczności, które będą obiektywnie to uniemożliwiały, tak jak np. awaria czy jakaś sprawa warszawska, to ruch Rafała Trzaskowskiego wystartuje 10 października – powiedział Borys Budka.

