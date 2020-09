Krytyczna rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. Polski. Zobacz, jak głosowali polscy eurodeputowani

W czwartek 17 września Parlament Europejski przyjął rezolucje, która negatywnie oceniała stan praworządności w Polsce. Za przyjęciem opowiedziało się 513 deputowanych, przeciw było 148. 33 europarlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Z polskich europosłów przeciwko byli wszyscy deputowani ze Zjednoczonej Prawicy. Rezolucję poparli parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej, deputowani powiązani z Lewicą oraz parlamentarzystki niezależne: Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska i Sylwia Spurek.

Europosłowie PSL wstrzymali się od głosu.

Sylwia Spurek ma „ nadzieję, że ten raport spowoduje, że KE wreszcie zacznie skutecznie działać i skutecznie bronić praworządności ”.

„ Wszyscy europosłowie Platformy i Lewicy głosowali za przyjęciem antypolskiego raportu w sprawie praworządności. Europosłowie PiS byli przeciw, europosłowie PSL wstrzymali się od głosu ” – napisał europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Europoseł Leszek Miller podkreśla, że „ wszyscy posłowie SLD i Wiosny głosowali za rezolucją ”.

„ Mamy to! ” – napisał eurodeputowany Robert Biedroń.

„ Miejsce na geograficznej mapie Europy to za mało żeby być Europejczykiem. Do tego trzeba być wiernym europejskim wartościom, a mentalność sowieckiego zamordyzmu to wyklucza. Kaczyński coraz mocniej wygumkowuje Polskę z mapy europejskich wartości ” – ocenia europoseł Magdalena Adamowicz.

