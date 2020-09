Zdjęcie śpiącego w Sejmie posła Brauna obiegło internet. Ma więcej komentarzy niż polubień

„A tak pracują konfederaci. Gregor Braun śni o krzyżakach 2.0. Ale chyba koszmaru nie ma” – kpił z sejmowego kolegi Piotr Kaleta z PiS, zamieszczając na Twitterze fotografię Grzegorza Brauna drzemiącego w fotelu w budynku Sejmu. Jego wpis nie wywołał jednak spodziewanej reakcji, zbierając 273 polubienia i 372 komentarze, głównie krytykujące autora zdjęcia.

Pracował do 7 rano

Jeden z komentarzy do zdjęcia zamieścił Tomasz Grabarczyk, rzecznik prasowy Konfederacji. „Grzegorz Braun do 7 nad ranem pracował na Komisji Rolnictwa. Pan za to lata po Sejmie i robi ludziom zdjęcia, którzy mają prawo być zmęczeni. Powiedzieć, że ten wpis to głupota, to mało, ale z drugiej strony nawet pana koledzy partyjni niczego innego się po panu nie spodziewają” – pisał Grabarczyk.

Praca? To „gimnazjalny trolling”

Nie wszyscy jednak bronili Brauna. Niektórzy przypomnieli, że przedstawiciele Konfederacji przez całą noc dążyli do maksymalnego przeciągnięcia prac komisji i robili wszystko, by storpedować wprowadzanie przepisów likwidujących branżę futerkową oraz wzmacniających ochronę zwierząt. „Kiedy pracował? Bo skończyłem oglądać o drugiej i jedyne, co pokazał do tego czasu, to gimnazjalny trolling” – zwracał uwagę jeden z komentatorów.

