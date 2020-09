Gorąca atmosfera w Sejmie. Kosiniak-Kamysz: Delegalizacja schabowego?

– Gdy pan prezes Kaczyński na TikToku ogłaszał likwidację polskiego rolnictwa, mówił, że to będzie ustawa, która zmierzy przyzwoitość i pokaże dobroć. Ten akt nie jest aktem przyzwoitości. Po pierwsze wasza ustawa jest aktem oskarżenia wobec polskiej wsi i polskiego rolnika, że nie potrafi zajmować się swoją zwierzyną, nie dba o zwierzynę i nie potrafi z nią żyć i jej hodować. To jest wasz akt oskarżenia wobec polskiej wsi. Nie ma na to zgody – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie. Jednocześnie lider PSL podkreślił, że nie ma przyzwolenia na „bycie bandytą wobec zwierząt”.

– Dzisiaj przedstawiacie ustawę, w której mówicie tak: polska wieś się nie nadaje do opieki nad zwierzętami. Upokarzacie polskiego rolnika. To jest akt nie tylko oskarżenia, ale także waszej kapitulacji – kontynuował polityk. – Oszukaliście, wyzyskaliście i odrzuciliście polską wieś. Zdobyliście tam głosy, ale nie chcecie dzisiaj o polską wieś zadbać – ocenił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Zakaz mleka w szkołach? Delegalizacja schabowego?

Polityk ocenił, że likwidowanie jakiekolwiek branży w czasie kryzysu jest „głupotą”. – Akt głupoty, bo co będzie kolejne? Teraz zlikwidować tę część polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa. A co za chwilę? Zakaz mleka w szkołach? Delegalizacja schabowego? To są wasze kierunki działania. Tak to wygląda. U nas nie ma w klubie Koalicji Polskiej, PSL, Kukiz’15 entuzjastów futer. To są wasi koledzy, którzy są towarem eksportowym do PE, którzy sobie jenota upatrzyli – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.