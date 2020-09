Lipiński przechodzi do NBP. Wiemy, kto obejmie jego miejsce w poselskich ławach

Nominacja Lipińskiego oznacza, że w Sejmie jeszcze w tym roku pojawi się nowy poseł. Będzie to osoba z legnickiego okręgu nr 1. kandydaci Prawa i Sprawiedliwości uzyskali tam sześć mandatów. Zgodnie z zasadami na miejsce Lipińskiego wskoczy osoba z tej samej listy z kolejnym wynikiem. Siódmy z kolei wynik (4 876 głosów) osiągnął Szymon Pogoda z Bolesławca i to jemu przypada możliwość objęcia mandatu poselskiego. W rozmowie z Interią polityk wstępnie potwierdził gotowość do takiego kroku.

– Trudno mi się odnosić do tej sytuacji, bo nie ma oficjalnego stanowiska. Jeżeli takie decyzje zapadną, a to miejsce zostanie „zwolnione”, to tak, obejmę mandat, bo w wyborach startowałem na poważnie. Zostałem obdarzony zaufaniem, dostałem dość dużą liczbę głosów, więc jeśli ta informacja się potwierdzi, to obejmę mandat – zapewniał. Zastrzegł przy tym, że nie kontaktował się jeszcze z Adamem Lipińskim ani z władzami partii.

Kim jest Adam Lipiński

Adam Lipiński to jeden z najbliższych współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, sam zajmuje pozycję wiceprezesa partii. W trakcie swojej kariery polityk ten był posłem I, IV, V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu. Dwukrotnie pracował w kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako podsekretarz stanu. Ostatnio, od 2016 roku, 2016-2020 był pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania.

