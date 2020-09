Zbigniew Ziobro zostanie zdymisjonowany? Kaczyński ma spotkać się z Morawieckim

Reporter RMF FM Patryk Michalski poinformował na Twitterze, że jeszcze dziś w piątek 18 września odbędzie się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Z niepotwierdzonych oficjalnie informacji wynika, że rozmowa ma dotyczyć dalszego funkcjonowania rządu i prawdopodobnej dymisji Zbigniewa Ziobry. Jak podaje wspomniana rozgłośnia, lider Solidarnej Polski może zostać wykluczony z rządu już w przyszłym tygodniu.

„Piątka dla zwierząt”. Zgrzyt w Zjednoczonej Prawicy

Po wczorajszym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt, nastąpił zgrzyt w Zjednoczonej Prawicy. Nie wszyscy w ramach obozu rządzącego zagłosowali jednomyślnie. W piątek 18 września Marek Suski mówił o „byłych koalicjantach". – Sądzę, że prezes okaże konsekwencję. Natomiast co do byłych koalicjantów, bo można już mówić o byłych koalicjantach, to moim zdaniem ktoś, kto ma życzliwe spojrzenie dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości – wskazał polityk PiS.

Podobne słowa padły z ust rzecznika rządu Piotra Müllera. – Trudno w tej chwili mówić nawet o pewnej więzi politycznej. Trudno jest być w rządzie z osobami… Nawet niektórzy zadają sobie pewnie pytanie, czy to dobrze, że w ministerstwie sprawiedliwości są osoby, które godzą się na to, żeby stosować przemoc wobec zwierząt – mówił ma antenie Polsat News rzecznik rządu minister Piotr Müller.