Kaczyński zawiesił ministra. Powód? Głosowanie ws. „Piątki dla zwierząt”

Głosowanie nad ustawą o ochronie praw zwierząt doprowadziło do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości – Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, nie poparli ustawy, której orędownikiem był Jarosław Kaczyński. Po godz. 13.00 przedstawiciel Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że decyzją prezesa partii zawieszonych zostało 14 posłów. Jest wśród nich minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Ardanowski w liście do polityków PiS: Zdaniem rolników PiS zdradza wieś

Przypomnijmy – we wtorek 15 września portal Onet opublikował treść listu, jaki wysłał do polityków Prawa i Sprawiedliwości minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Ostrzegał w nim przed możliwymi negatywnymi skutkami wprowadzenia „Piątki dla zwierząt”. „Zdaniem rolników PiS zdradza wieś, przestaje być jej obrońcą, a deklaracje składane przez najważniejszych polityków przed wyborami były tylko hasłami propagandowymi i elementem walki o elektorat wiejski. Straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości będą trwałe i bardzo trudne do odwrócenia, niemożliwe do zrekompensowania jakimikolwiek środkami przed następnymi wyborami” – napisał minister rolnictwa.

„Piątka dla zwierząt” i zaskakujące głosowanie Ardanowskiego

W środę 16 września odbyło się pierwsze czytanie ustawy, która nazywana jest „Piątką dla zwierząt”. Podczas posiedzenia Sejmu pojawił się wniosek o odrzucenie ustawy w całości, w związku z tym marszałek Elżbieta Witek ogłosiła głosowanie w tej sprawie. „Przeciw” było 339 posłów, „wstrzymało się” 18, natomiast „za” było 63 polityków. Tym samym projekt ustawy trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród polityków, którzy zagłosowali za skierowaniem projektu do komisji był m.in. Jan Krzysztof Ardanowski.

Ardanowski ostatecznie „przeciwko”. Suski: Biurko powinien mieć już spakowane

W głosowaniu, które odbyło się w nocy z czwartku na piątek, przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt zagłosowało 38 posłów Zjednoczonej Prawicy. Poza politykami Solidarnej Polski, na tej liście znalazł się także m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. O to, jakiech konsekwencji oprócz zawieszenia może się spodziewać Jan Krzysztof Ardanowski, był pytany Marek Suski. – Sądzę, że biurko powinien mieć już spakowane – powiedział polityk PiS.