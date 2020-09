Winnicki nazwał posłów PiS „zwykłymi łajdakami”. Terlecki chce go ukarać

W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Cała Konfederacja głosowała przeciw nowym przepisom.

Tuż po głosowaniu z wnioskiem formalnym wystąpił poseł Robert Winnicki. – Składam wniosek formalny, by dokonać reasumpcji głosowania. Podczas procedowania nad tą ustawą doszło do szeregu nieprawidłowości. Dokonało się przez ostatnie 24 godziny w tym Sejmie masę bezprawia. I to sprawi również, że na poziomie unijnym będzie kwestionowana ta ustawa – przekonywał Winnicki.

Zarzucił rządzącym uderzenie w polskich rolników. – Najważniejsze jest to, że dokonaliście ogromnego łajdactwa. 350 tys. hodowców bydła mięsnego, dziesiątki tysięcy pracowników ferm drobiarskich – bierzecie za to odpowiedzialność – mówił Winnicki. – Złamaliście dzisiaj polskie rolnictwo. Złamaliście kręgosłupy w swoim własnym klubie. Po raz kolejny wprowadziliście dyscyplinę. Nie było jej przy głosowaniu ustaw za życiem. Hańba! Jesteście zwykłymi łajdakami… – mówił.

W tym momencie głos posłowi Konfederacji wyłączył marszałek Terlecki, ten dalej krzyczał oskarżenia w stronę polityków. – Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle, mówię do pana. Panie pośle, niech pan zejdzie z tej mównicy – mówił Terlecki.

– Łajdakami jesteście, łajdakami – krzyczał dalej Winnicki.

– Panie marszałku, jak to jest, za wyzwiska nie ma kary? – pytała z sali Poseł Barbara Nowacka.

– Oczywiście, że pan poseł będzie ukarany – odpowiedział Terlecki. – Panie pośle, informuję pana, że na podstawie art. 175 ust. 2a regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń poważnie naruszył pan powagę Sejmu. To jest formuła, która umożliwia ukaranie pana posła – powiedział Terlecki oficjalnie upominając Winnickiego, a następnie przeszedł do kolejnych punktów porządku dziennego obrad.