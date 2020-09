Adrian Zandberg jako wiking. „Potężny Duńczyk” przypieczętował sojusz z zamorskim królestwem

Informacja na temat utworzenia w czwartek 17 września w Sejmie bilateralnej grupy polsko-duńskiej pojawiła się w piątek na profilu Denmark in Poland. To oficjalne konto Ambasady Danii (ambasador tego kraju ma osobnego Twittera), twittujące o zagadnieniach politycznych, biznesowych i kulturalnych łączących oba kraje.

Tillykke!

Zandberg, który urodził się w Aalborg w Danii, został przewodniczącym tego zespołu. Nie mogło być inaczej, pseudonim „Potężny Duńczyk” zobowiązuje. W ramach gratulacji, współpracownicy z partii Razem przygotowali specjalną grafikę, której bohater ma na sobie kolczugę i charakterystyczny hełm wikinga. Pojawia się też hasło „Tillykke!”, co można przetłumaczyć na „Gratulacje!”.

Dzieciństwo w Danii

Rodzina Zandberga do Danii wyjechała z Polski w 1967 r. Wczesne dzieciństwo późniejszy polityk Lewicy spędził więc właśnie w tym kraju. Jego rodzina wróciła jednak do do Warszawy, zanim jeszcze mały Adrian poszedł do szkoły. Jego matka pracowała jako prawniczka w kancelarii Senatu, ojciec był biznesmenem.