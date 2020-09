Gowin o kryzysie w koalicji: Nie twierdzę, że pozjadałem wszystkie rozumy. Potrzebna refleksja

Według słów prominentnych polityków PiS, współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy można uznać za zakończoną, z powodu postawy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Jednak Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że jest gotowe do udziału w dalszych pracach legislacyjnych. Jak mówi Ryszard Terlecki, decyzje w Prawie i Sprawiedliwości co do przyszłości koalicji rządzącej być może zapadną w poniedziałek. Liczy na to też lider Porozumienia Jarosław Gowin.

– Sądzę, że w poniedziałek będziemy wiedzieli, na jakim etapie znajdują się rozmowy koalicyjne. Ja jestem przekonany, że ta koalicja może dobrze służyć Polsce przez następne trzy lata. To będzie testem odpowiedzialności dla każdego z liderów i każdego w ugrupowań, żeby znaleźć wyjście z tego wirażu – stwierdził prezes Porozumienia.

Gowin wyjaśnił też, dlaczego jego partia nie poparła tzw. ustawy futerkowej. – Uważamy, że co najmniej powinno być tam wprowadzone wieloletnie vacatio legis, zwłaszcza jeśli chodzi o ubój rytualny. Osobna sprawa to fermy futerkowe – przyznał. – Natomiast jeżeli chodzi o ustawę covidową, w mojej ocenie tu akurat racja jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości – dodał mówiąc o ustawie, którą opozycja nazywa ustawą o bezkarności polityków.

„Potrzebna jest refleksja”

Jarosław Gowin był pytany przez dziennikarza TVN24 o ewentualne warunki wstępne do dalszych rozmów. – Jeżeli te rozmowy mają się powieść, to żadna ze stron nie może stawiać warunków wstępnych. To jest kwestia odpowiedzialności za Polskę – ocenił.

Gowin twierdzi, że koalicji potrzebna jest ogólna reflekcja. – Tu jest potrzebna refleksja po stronie każdego z nas, również po stronie mojej. Bo ja nie twierdzę, że pozjadałem wszystkie rozumy – mówił lider Porozumienia. – Myślę, że znajdziemy jakieś rozwiązanie dotyczące tego obecnego zawirowania – dodał.