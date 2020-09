Antoni Macierewicz: Koalicja została istotnie nadszarpnięta. Będą przyspieszone wybory?

– Nie ma wątpliwości, że po ostatnich głosowaniach w Sejmie koalicja Zjednoczonej Prawicy została istotnie nadszarpnięta, ale jestem optymistą, jeśli chodzi o rządy polskiej prawicy – stwierdził. Polityk zaznaczył, że „co do przyszłości i perspektyw” , w najbliższych dniach kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma na ten temat rozmawiać i podjąć stosowne decyzje.

Macierewicz pytany o to, czy głównym powodem kłopotów koalicji jest ustawa o ochronie zwierząt, odparł, że problemem dużo poważniejszym było stanowisko Jarosława Gowina, lidera Porozumienia, co do wyborów prezydenckich. – Na skutek jego ówczesnego działania wybory (planowane na 10 maja) musiały zostać przesunięte, co odbiło się w sposób niesłychanie istotny na samym przebiegu wyborów i na ich kształcie. Takie wydarzenia, dużo poważniejsze, już mieliśmy za sobą i one wskazywały na konieczność pewnych zmian, czy innego podejścia do wzajemnych relacji – ocenił. – Wątpię, żeby doszło do przyspieszonych wyborów. Nie sądzę, żeby takie były konsekwencje tych ostatnich wydarzeń – dodał.