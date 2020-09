Posłowie Solidarnej Polski „nieczuli na los zwierząt”? Wójcik: To my zaostrzyliśmy kary za znęcanie się

W piątek, podczas sejmowego głosowania nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt, wszyscy posłowie Solidarnej Polski głosowali przeciwko jej uchwaleniu. Przeciwko byli także Andrzej Sośnierz i Mieczysław Baszko z Porozumienia, a lider ugrupowania Jarosław Gowin i 14 innych posłów wstrzymali się od głosu.

Ustawa została ostatecznie uchwalona – za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Politycy PiS jednak zaczęli mówić o "końcu koalicji i rządzie mniejszościowym" ze względu na wyłamanie się polityków z wewnętrznych ustaleń.

Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski, podkreślił w „Gościu Wydarzeń” , że nie jest to opozycyjny klub wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. – Projekt funkcjonuje piąty rok, zrobił wiele dobrego dla Polaków, wiele programów społecznych. Zawsze się pod tym podpisywaliśmy i będzie się podpisywali – przekonywał.