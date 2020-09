Marek Suski: Koalicji nie ma. Jutro zapadnie decyzja ws. Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości

– Na dzisiaj tej koalicji nie ma. My w tej chwili nie prowadzimy rozmów, bo uznaliśmy, że nasi koalicjanci zerwali koalicję bez zapowiedzi i mimo umów, że będą popierać pewne ustawy – przekazał Marek Suski.

Polityk pytany o to, jak długo Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości, odpowiedział, że jutro może zapaść decyzja w tej sprawie podczas posiedzenia władz Prawa i Sprawiedliwości. – Nie jestem w stanie przewidzieć jaka ona będzie, ale na pewno nie będzie to decyzja: nic się nie stało, więc koalicja trwa nadal. Niestety nie trwa nadal. Jeżeli nic nasi koalicjanci nie zrobią, to będą musieli swoje rzeczy spakować i wyprowadzić się z resortów – podkreślił.

Przypomnijmy, w piątek 18 września, podczas sejmowego głosowania nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt, wszyscy posłowie Solidarnej Polski głosowali przeciwko jej uchwaleniu. Przeciwko byli także Andrzej Sośnierz i Mieczysław Baszko z Porozumienia, a lider ugrupowania Jarosław Gowin i 14 innych posłów wstrzymali się od głosu.