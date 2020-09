Duda o ustawie o ochronie zwierząt: Podejmując decyzję o jej podpisaniu będę miał na względzie byt rolnika

W niedziele 20 września odbyły się Dożynki Prezydenckie. Tradycyjnie impreza odbywa się w Spale, ale w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa, prezydent obchodził święto plonów w ograniczonej formule na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Warszawie.

W trakcie dożynek prezydenta Andrzej Duda odniósł się do przegłosowanej w zeszłym tygodniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która może dotknąć rolników przez uchwalony zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego zwierząt na eksport.

– Chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć, że padło wiele absolutnie fałszywych, nieprawdziwych słów, które nigdy nie powinny paść z ust nikogo w Polsce, zwłaszcza takich ludzi, którzy na rolnictwie się nie znają, nie rozumieją go, a bardzo często nigdy nie widzieli, w jaki sposób realizowana jest hodowla zwierząt – mówił prezydent. – Prace nad ustawą jeszcze się nie zakończyły, ale ja obiecuję, choć oczywiście dobrostan zwierząt jest dla mnie bardzo ważny – to, aby były traktowane humanitarnie, aby żyły w jak najlepszych warunkach, ale nie można w tym wszystkim zapominać o tym, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia i jego rodziny – podkreślił.

„Będę miał na względzie byt i jakość życia polskich rolników”

Prezydent zapowiedział, że przy decyzji o podpisaniu lub nie ustawy będzie miał na względzie rolników. – Praca w ostatecznej postaci oczywiście przyjdzie do mnie, po to, żebym podjął decyzję, co do jej dalszych losów. Przy podejmowaniu tej decyzji będą miał oczywiście na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, kwestie dobrostanu zwierząt – te wszystkie, które są ważne, ale będę miał tutaj także na względzie byt i jakość życia polskich rolników. Możecie być państwo tego pewni – zapewnił prezydent.

