Przemysław Czarnek zastąpi Zbigniewa Ziobrę? Decyzja miała już zapaść

Jak informowaliśmy wczoraj, nowym ministrem sprawiedliwości może zostać Przemysław Czarnek. Dziś portal DoRzeczy.pl poinformował, że decyzja już zapadła. Dziennikarze mieli potwierdzić tę informacje w dwóch źródłach w PiS.

– To są newsy dziennikarskie, natomiast jeśli to ministerstwo byłoby wakujące, a kierownictwo mojej partii złożyłoby mi propozycję, to nad taką propozycją bym się bardzo poważnie zastanowił. Już sama propozycja byłaby zaszczytem. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie – mówi Czarnek w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Podobnie sprawę skomentował w rozmowie z Wprost.

Suski: Decyzja ws. Ziobry zapadnie jutro

W niedzielę w programie „Śniadanie w Polsat News” poseł Marek Suski poinformował, że w poniedziałek na posiedzeniu władz Prawa i Sprawiedliwości może zapaść decyzja co do tego, jak długo ministrem sprawiedliwości będzie Zbigniew Ziobro.

– Nie jestem w stanie przewidzieć jaka ona będzie, ale na pewno nie będzie to decyzja: nic się nie stało, więc koalicja trwa nadal. Niestety nie trwa nadal. Jeżeli nic nasi koalicjanci nie zrobią, to będą musieli swoje rzeczy spakować i wyprowadzić się z resortów – podkreślił.